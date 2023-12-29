Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk transferini yaptı. Herkes ters köşe oldu

Fatih Terim’in başına geçtiği Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ilk transferini duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüp Köln’den Yunan futbolcu Dimitrios Limnios’u renklerine bağladığını açıkladı.
3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Panathinaikos’tan yapılan resmi açıklamaya göre, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki yıldız 1 Ocak 2024 tarihinde kulübe katılacak.
PERFORMANSI
Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Dimitrios Limnios bu sezon Köln formasıyla sadece 1 maçta forma giydi.
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