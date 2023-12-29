Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk transferini yaptı. Herkes ters köşe oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk transferini yaptı. Herkes ters köşe oldu
Panathinaikos'a 1.5 yıllık imza atan Fatih terim Alman ekibi Köln’den Dimitrios Limnios’u kadrosuna kattı.

Fatih Terim’in başına geçtiği Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ilk transferini duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüp Köln’den Yunan futbolcu Dimitrios Limnios’u renklerine bağladığını açıkladı.

imago1003549062h-scaled.webp

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Panathinaikos’tan yapılan resmi açıklamaya göre, 3 yıllık sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki yıldız 1 Ocak 2024 tarihinde kulübe katılacak.

PERFORMANSI
Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Dimitrios Limnios bu sezon Köln formasıyla sadece 1 maçta forma giydi.

dimitrios-limnios.jpg

İlgili Haberler
Süper Kupa adım adım iptale gidiyor. Kriz büyüdü. Çözüm bulanamadı
Ahmet Çakar: Çıkmayın lan maça
Rahmi Koç'tan Hasan Arat'a destek. Kulübe geldi 'Yanındayım' mesajını verdi
Flaş.. Flaş.. Galatasaray ‘Atatürk yoksa maça çıkmayız’ dedi
Fatih Portakal çılgına döndü: Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size
Fatih Portakal çılgına döndü: Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size
Ebrar'dan tarihi çıkış! TFF Başkanı Büyükekşi'nin yapamadığını yaptı
Son Haberler
Araplar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratlarını müzikle bastırmaya çalıştı! Spor
Araplar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratlarını müzikle bastırmaya çalıştı!
Arap polisler Fenerbahçe'nin odasını bastı Spor
Arap polisler Fenerbahçe'nin odasını bastı
Tarihi eser niteliği taşıyan İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı Gündem
Tarihi eser niteliği taşıyan İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı
Ey büyük Atatürk. İşte evlatların. İşte Galatasarayın işte Fenerbahçen. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ey büyük Atatürk. İşte evlatların. İşte Galatasarayın işte Fenerbahçen. Gürel Yurttaş yazdı
Yaralılara yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler. Kazaya ilişkin kahreden ayrıntı ortaya çıktı Gündem
Yaralılara yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler. Kazaya ilişkin kahreden ayrıntı ortaya çıktı
Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi Spor
Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi
Ali Koç 'Atatürk yoksa biz de yokuz' diyerek toplantıyı terk etti Spor
Ali Koç 'Atatürk yoksa biz de yokuz' diyerek toplantıyı terk etti