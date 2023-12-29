Süper Kupa adım adım iptale gidiyor. Kriz büyüdü. Çözüm bulanamadı

Riyad’da öğle saatlerinde başlayan Süper Kupa krizi tırmanmaya devam ediyor.

20.45’te oynanacak maça 1 saat kala hala TFF ile Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki toplantı sürüyor.

Maçın başlamasına 1 saat kalmasına karşın iki takım da kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Filanin oynanacağı stada yaklaşık yarım saatlik bir mesafede bulunan iki takımın da henüz çıkış yapmaması karşılaşmanın iptal olacağı ihtimalini gündeme getirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç, Süper Kupa maçının durumunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantı bittikten sonra stadyuma doğru hareket etmeleri bekleniyordu ancak yeni bir sorun ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, ısınma esnasında Atatürk resimli tişörtler giyeceklerini duyurdu. Fakat Suudi makamları buna izin vermedi. Dursun Özbek, bu karara karşı çıkarak maça katılmayacaklarını söyledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, toplantının yapıldığı yerden ayrılarak farklı otellere gitti. Başkanlarından gelecek nihai kararı bekliyorlar. Henüz stadyuma gitmek için yola çıkan olmadı.