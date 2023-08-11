Fatih Portakal hangi TV ile anlaştığını açıkladı

Portakal, 11 Eylül 2023’te Ana Haber sunuculuğuna başlayacağını ve bir sezon boyunca ekranda olacağını açıkladı.

Sözleşme imzaladığını paylaşmıştı

Fatih Portakal, dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, bir sözleşme imzaladığını belirtmiş, ancak detay vermemişti. Portakal’ın hayranları, hangi kanalla anlaştığını merak ederken, bugün yeni bir video yayınlayarak merakları giderdi.

"Sözcü TV ile konuştuk, anlaştık, bitti gitti"

Portakal, videoda şunları söyledi: “Dün sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaşmıştım. Bir sözleşmeye imza atıyordum işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü televizyonu ile anlaştım. Ali Şen ile konuştuk, anlaştık, bitti gitti ve bir sezonda onlarla birlikteyim. 11 Eylül’de başlıyorum 14 Haziran 2024’e kadar karşınızda olacağım. Umarım yine konuşacağız, konuşturacağız, düşündürecek, sorgulayacağız, tebessüm ettireceğiz. Böyle bir bültenle karşınızda olacağım. Bunun havadisini vereyim dedim. Lütfen kimselere randevu vermeyin ve 11 Eylül’de Ana Haber’de Sözcü televizyonla birlikte olalım. Kendimize iyi bakalım. Saygı ve sevgiyle kalın.”