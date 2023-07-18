Fatih Portakal tatil yaptığı otelin reklamını yaptı. Zafer Arapkirli sinirlenip Portakal'a ağır laflar etti

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medyada gittiği otelin reklamını yapan meslektaşı Fatih Portakal’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Fatih Portakal tatil yaptığı otelin reklamını yaptı. Zafer Arapkirli sinirlenip Portakal'a ağır laflar etti

Sosyal medyada “örtülü reklam” yapmaktan kaçınmayan ve "Influencer" gibi tanıtım yapan gazetecilere yönelik eleştiriler zaman zaman yapılıyor.

Son olarak Fatih Portakal Datça’da gittiği bir mekanın görsellerini paylaşarak şu notu düştü; “Datça’da harika bir mekan… Hem otel hem restoran. Akdeniz’e karşı doyumsuz bir gün batımı… Karşıda Yunan adası Simi. Yormayan müzikler… İştah açıcı bir mutfak… İyi ki buradayım.”

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Portakal’ın bu paylaşımı üzerine sinirlenen Arapkirli, Twitter hesabından şu not ile Fatih Portakal’a göndermede bulundu;

“Gittiğiniz bir mekânın, özellikle de pahalı ve şatafatlı bir yerin (ismen) reklamını yaparak paylaşımda bulunmak, bir gazetecinin aklından bile geçirmemesi gereken bir iştir.

1. Görgüsüzlük

2. Hele ki böyle bir devirde, ahlâksızlık

3. Meslek etiğine aykırıdır.”

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