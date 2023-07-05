Fatih Portakal'dan Togg tepkisi: Tam da alacaktım

Türk Lirası’nın her geçen değer kaybettiği günümüzde zamların ardı arkası kesilmiyor. A’dan Z’ye hemen her ürün ve gıdaya zamların gelmesinden sonra bir zam haberi de ‘Yerli ve milli otomobil’ olan TOGG’dan geldi.

Otomotiv yazarı olan Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bütün Togg araçlarına yaklaşık yüzde 27’lik zam geldiğini açıkladı.

Yapılan zam sonrasında güncel Togg fiyatları şu şekilde oldu:

V1 Standart 953.000 TL’den 1.207.000 TL

V2 Standart 1.055.000 TL’den 1.307.000 TL

V2 Uzun Menzil 1.215.000 TL’den 1.537.000 TL.

“TAM DA ALACAKTIM”

Yapılan zam açıklamasının ardından gazeteci Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hayırlı olsun Togg’a da zam geldi: %27 . En düşük model 1.200.000 lira oldu. Tam da alcaktım, noolcak şimdi?”