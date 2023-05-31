Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisini paylaştı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin kaybedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Bu seçimde; halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır.

CHP ve Millet İttifakı, tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir.

Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.

Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim, ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız.

Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." ifadelerini kullanmıştı.

FATİH PORTAKAL'DAN KULİS BİLGİSİ

Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak.

Toplantıdan çıkacak kararlar merakla beklenirken, gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğini açıkladı.

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim.

Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin.

Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor."