Fatih Portakal yeni Merkez Bankası Başkanına açtı ağzını yumdu gözünü. Canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Fatih Portakal canlı yayında yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sözlerine sinirlenerek tepki gösterdi.

Fatih Portakal yeni Merkez Bankası Başkanına açtı ağzını yumdu gözünü. Canlı yayında sinirlerine hakim olamadı

Editör: Osmancan Erok

Erdoğan seçimi kazandıktan sonra yeni kabineyi açıkladı. Açıklanan kabineye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan atandı.

Erken görevi düzenlenen devir teslim töreni ile Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı.

Erkan Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası’nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum” ifadelerini kullandı.

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bu sözlerine canlı yayında çok sert tepki gösterdi.

“DAMAT BERAT BEY BU ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİ”

“Neyi Minnetle Anacaksınız” diyen Portakal:

Damat Berat Bey, Şahap Bey bu ülkeyi bu hale getirdiği için bu noktadayız. Siz bu yüzden geldiniz. Siz bu mantıkla giderseniz Erdoğan’ın her dediğini yaparsınız. Bu sözünüzü eleştiririm. Minnetle hatırlanmayın. Son gün giderken bile 1 buçuk milyar paramızı bozdurdu. Lütfen rüzgarlara eğilmeyin. Lütfen dik durun. Millet olarak size güveniyoruz.

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