Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız?

Bir gazetecinin söylememesi gereken sözleri sarf eden Fatih Portakal'a İYİ Parti'den sert ifadelerle 'Küstah hadsiz' çıkışı geldi.

Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız?

Gazeteci Fatih Portakal anahaberde İYİ Parti'nin tek başına aday çıkarma kararı için sarf ettiği sözlere sert yanıt geldi. Portakal'ın söylediği "Yanar döner bir parti zaten" dediği İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise ünlü gazeteciye "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır" dedi.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde ittifaktan bağımsız tek başına aday çıkarma kararını yorumlayan Fatih Portakal, parti yönetimini kızdırdı.

Fatih Portakal'ın konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Hiç kimse de güvenmez. Hiç kimse de gitmez. Zaten hep diyorum zaten yanar döner bir partiden bahsediyorum. Güvenmiyorum İYİ Parti'ye de. O 81 il kararına da çok fazla itibar etmiyorum. İletişim yolu bulacaklardır diye tahmin ediyorum."

"KÜSTAHLIK, HADSİZLİK VE KOMPLEKS DOLU..."

Portakal'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise, gazeteciye "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Poyraz paylaşımında,
"Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü tamam. Eleştiri karşısında eleştiriye tahammül de siyasi sorumluluğun parçasıdır. O da tamam. Aşağıdaki video ise küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır. Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük. Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz @iyiparti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ’i , yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir. Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır." dedi.

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