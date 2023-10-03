CHP'li Cemal Canpolat ve Fatih Portakal canlı yayında birbirlerine girdi. Telefonu suratına kapattı

CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadeleriyle tepki toplamıştı. Fatih Portakal'ın konuya tepkisi üzerine Sözcü TV Ana Haberi'ne telefonla bağlanan Cemal Canpolat, sunucu Fatih Portakal ile gerilimli anlar yaşadı.

CHP'li Cemal Canpolat ve Fatih Portakal canlı yayında birbirlerine girdi. Telefonu suratına kapattı

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini yorumladı.

"NE KADAR BÜYÜK BİR TERBİYESİZLİK"

Canpolat'ın ifadelerine sert tepki gösteren Portakal "Atatürk sevgisinin geçer notunu siz mi veriyorsunuz ya? Sizin kafa gitmiş! Siz ne hakla böyle bir cümle kurabilirsiniz ya? Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Hadi oradan be! Ne kadar büyük bir terbiyesizlik. Atatürk sevgisi üzerinden sömürü yapıyorsunuz." dedi.

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CANPOLAT CANLI YAYINA BAĞLANDI

Portakal'ın bu açıklamaları sonrasında Canpolat canlı yayına bağlanarak "Bu koltuk Atatürk'ün koltuğudur. Sizin gazeteci olarak kullandığınız üslüp da doğru değil. Hedef göstererek doğru yapmıyorsunuz." diyerek Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

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Portakal'ın da Canpolat'a tepki göstermesiyle CHP'li Canpolat canlı yayında telefonu Portakal'ın yüzüne kapattı.

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