Uzaylı cesedinin pastasını yaptılar. Bizim yandaş medyadan daha yalancı çıktılar

Meksika meclisinde, Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset Meclis'te kamuoyuna gösterilmişti. Uzaylı fosili görüntüleri gündemdeki yerini korurken dikkat çeken olaylar yaşandı.

UZAYLI PASTA

İngiliz pasta tasarımcısı Ben Cullen, haberin ardından fosilin kopyası bir pasta hazırladı. Cullen bu pastayı, gündemdeki haberi de ti'ye alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pubity adlı viral haber sitesi, Cullen'in paylaşımını kullandı, ancak dip not olarak 'bu bir şakadır' ibaresini koydu.

HERKES UZAYLI CESEDİ PASTA ÇIKTI DİYE PAYLAŞTI

Ancak Türkiye'de çok takipçili kimi hesaplar bu görüntüyü araştırmadan 'Uzaylı pasta çıktı' şeklinde servis etti ve dezenformasyonun başlamasına neden oldu.

Bu hesaplar arasında 'haber yayını' yaptığını iddia eden sayfaların da olduğu görüldü.

Sosyal medyada bu olay, “Bizim yandaş medyadan daha yalancı çıktılar” şeklinde yorumlandı.

MEKSİKA ULUSAL ÖZERK ÜNİVERSİTESİ MUMYALARIN SERGİLENMESİNİ YALANLADI

Öte yandan Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, Meksika Kongresi'nde sözde uzaylılara ait mumyaların sergilenmesi olayını yalanladı.

Üniversite, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulguya ulaşılmadığını ve sadece yaşlarını öğrenmek için karbon 14 testi yapıldığını bildirdi.

Yapılan bu test ile mumyaların sadece yaşının öğrenebileceği, nereden geldiklerine dair bir bulguya ulaşmanın mümkün olmadığı açıklandı.

İŞTE PAYLAŞILANLAR:

SERGİDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER: