Fatih Portakal Nebati'ye 'Karabiberim' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç'a midesinden geçenleri söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç'tan 'Karabiberim' şarkısını söylemesini istedi.

''BAKAN NEBATİ BABA İÇİN OKUYORUM...''

Serdar Ortaç bakanın bu isteğini kırmadı ve 'Bakan Nebati baba için okuyorum' diyerek şarkıyı seslendirdi.

Bakanı Nebati’ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısı söyleyen Serdar Ortaç’a Fatih Portakal’dan sert tepki gösterdi.

''OMURGASIZ BİRİ...''

Sözcü TV için ekranlara dönen Fatih Portakal şarkıcıyı hedef alarak “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri!" ifadelerini kullandı.