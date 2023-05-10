AKP yandaşı Serdar Ortaç kendisine omurgasız diyen Fatih Portakal’a dava açacak

Serdar Ortaç’ın avukatı, sosyal medyadan Fatih Portakal’a dava açacaklarını duyurdu.

AKP yandaşı Serdar Ortaç kendisine omurgasız diyen Fatih Portakal’a dava açacak

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, ünlü popçuya canlı yayında “omurgasız” diyen gazeteci Fatih Portakal'a dava açacağını açıkladı.

Ortaç, sahnede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye 'Seni seviyoruz' diyerek, 'Karabiberim' şarkısı söylemişti.

Bu anları ekrana getiren Fatih Portakal, Sözcü TV'deki anahaber bülteninde, “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri” yorumunu yapmıştı.

Serdar Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Portakal’a böyle seslendi:

Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye’nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. İlkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…

Avukat Esennur Ezgi, ayrıca Serdar Ortaç’a da “Her avukatlık yaptığım hukuksal konularda olduğu gibi tabii profesyonelliği de bozmadan yeni şikayet ve davamızda da size yapılan neyse bana yapılan da aynı. Herkes hukuksal olarak yaptığı hukuka ayrıldığı aykırılığın karşılığını alacaktır Serdar Ortaç” mesajını attı.

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