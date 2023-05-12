Bakan Nebati'nin bu anlattıkları sosyal medyada tık rekoru kırdı

Nureddin Nebati'nin televizyon kanalında ekonomiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada tık rekoru kırdı.

Bakan Nebati'nin bu anlattıkları sosyal medyada tık rekoru kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin A Haber’de yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Eşiyle birlikte pazara gittiğini anlatan Nebati, dövizin kırıldığını belirterek insanların “Ne oldu da Türkiye bir anda bu noktaya geldi” ifadelerini kullandığını belirtti.

Ekonomik krizin vatandaşların hayatını temelden sarstığı günlerde Nebati’nin hiçbir şey olmamış gibi yaptığı konuşma sosyal medyada tık rekoru kırarken, vatandaşlar tarafından yoğun tepki aldı.

Soğanın kilosunun 30 liraya dayandığı günlerde Nebati’nin pazarda ne alış veriş yaptığı ise merak konusu oldu.

Nebati, paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

“Daha dün eşimle birlikte pazara gittim. Yüzümde maske fiyatları yerinde inceledim. İnsanlar 'Ne oldu da Türkiye bir anda bu noktaya geldi' diyor. Döviz kırıldı, umutlar farklılaştı. Satıcının da tüketicinin de davranışını anlıyorum.”

Bakan Nebati’nin daha önce de gözlerindeki ışıltı açıklaması ile depremi bu ülkeye hissettirmedik açıklamaları da büyük tepki çekmişti.

Nebati şöyle konuşmuştu:

"Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik. Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ediyoruz. İşsizliği düşürdük. Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık. Döviz kurlarının oynaklığıyla enflasyonla mücadelemizi de kontrol altına aldık."

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