Fatih Saboviç Arda Güler'in yapmaması gereken o eylemi açıkladı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Türk futbol camiasının her üyesi ve Fenerbahçe Kulübü'nü destekleyen taraftarların âdeta sevgilisi olan Arda Güler'in geleceği merak konusu oldu. Gelin bu sürece hep birlikte bir göz atalım...

2022-2023 futbol sezonunun oyuncular bazında Türkiye'ye en büyük hediyesi hiç şüphesiz Fenerbahçe'nin büyük yeteneği Arda Güler oldu. Avrupa'da pek çok takım 15-17 yaş aralığındaki futbolcularını profesyonel mantalitede ele alıp, şüphesizce sahaya sürüp, onlara, "Genç" dahi demezken; ülkemizde 22-23 yaşında mental anlamda 'kariyer sonu' yapan oyunculara, "genç" diyen zihniyet umarım buradan bir şeyler öğrenebilmiştir.

ALEX'İN REENKARNASYONU GİBİ

Sarı lacivertlilerin 18 yaşındaki 10 numarası; "Alex de Souza'nın reenkarnasyonu" gibi oynamaya başlarken tüm dünya gözünü Arda Güler'e çevirdi geride kalan dönemde... Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Ajax, Borussia Dortmund, Anderlecht, Red Bull Leipzig gibi ekiplerin dikkatini çeken Arda'nın geleceği şimdiden soru işareti olmaya başladı bile...

ÇETİNKAYA'YA VERİLEN YETKİ İPTAL

Menajer Hasan Çetinkaya'ya 3 kulüp için verdiği yetkiyi noter huzurunda iptal eden Arda Güler ve ailesi, şimdilerde milli takım dönüşünü beklemeye koyuldu. Çünkü Arda'nın Gençlerbirliği sonrası ilk adımı olan Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu minimum 1 sezon daha Kadıköy'de tutmak istiyor. Burada Arda'yı bekleyen riskler ve potansiyel ihtimallere göz atarsak; canlanan birkaç senaryoya dair beyin fırtınası yapmak istiyorum.

DİYELİM Kİ ARDA GİTTİ...

Arda Güler'in takımdan ayrıldığı bir senaryoyu hayal ediyorum. Bir futbolcunun ayrıldığı takım ile gittiği takım arasında dikkat etmesi gereken temel fark ne taraftar, ne ortam, ne de camiadır. Bazı ince nüanslar, ayrıntılarda saklıdır.

1) Arda'nın gideceği takımın sistemi ne?

2) Bu sistemde alacağı rol ne?

3) Teknik direktörünün oyun tarzı ve genç yeteneklere bakış açısı nasıl?

4) Gittiği takım, geleceğindeki potansiyel adımlarını etkilerken onu nasıl besleyebilir veya köreltebilir?

5) Gideceği yerde kredisi ve potansiyel oluşabilecek baskıyı kaldırma durumu nasıl olacak?

DİYELİM Kİ ARDA KALDI...

Arda Güler'in Fenerbahçe'de kaldığı bir senaryoyu gündeme taşıyalım... Bu defa yukarıdakine benzer sorular yine gündeme gelecek.

1) Fenerbahçe'yi kim çalıştıracak?

2) Yeni gelecek hocanın sistemine Arda uyacak mı?

3) Arda'nın rolü ve alacağı dakikalar ne kadar olacak?

Burada 4 kritik alt açılım noktası ortaya çıkıyor... Arda; 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalarak değerini artırabilir. Şampiyonluk yaşayıp hafızalara tamamen kazınabilir. Alıştığı bir ortam ve sevildiği bir ortamda iyice olgunlaşabilir. Başka bir takıma gitmeden önce, geldiği yerin 'vazgeçilmezi' olması, gidişine bile ayrı bir hava katar.

ASLA YAPMAMASI GEREKEN ŞEY!

Arda Güler'in şu anda mevcut şartlar altında, "Asla yapmaması gereken" tek bir şey varsa, bu da menajerliği ve kariyerinin geri kalanı için ailesinden herhangi birinin söz sahibi olmasına ya da kendisini yönlendirmesine müsaade etmemesi olacaktır. Özellikle kıymetli annesinin attığı tweet ve yarattığı etkiye bakılacak olursa; Arda gibi kendini zaten ispat etmiş bir futbolcunun yaşantısına bu kadar 'aile müdahalesi'ni bile bir profesyonel olarak 'fazla' gördüğümü belirtmem gerekir.

'EN İYİ AİLE' PROFESYONEL KARİYERE HİÇ KARIŞMAYAN AİLEDİR...

Bunca senedir ilgilendiğim ve görüştüğüm pek çok sporcunun yaşamında ailesinin -genelde- negatif ve -ender olarak- pozitif etkilerini gözlemleme şansım oldu. Ve gözlemlediğim en pozitif etkinin; ailenin kariyerindeki tüm seçimleri profesyonellere ve sporcunun kendisine bırakması olduğunu belirtmeliyim.

Arda'nın; minimum 1 sene daha tamamen futbolu ve karakterini olgunlaştırdıktan sonra Fenerbahçe harici bir yere uçmasının kendisi için en mantıklı tercih olacağı fikrindeyim. Umarım nereye giderse gitsin kalbinin sesiyle ve karakterinin masumiyetiyle olan bağı kopmaz.

MİLLİ TAKIM ARASI SONRASI HER ŞEY NETLEŞECEK

Arda'nın Fenerbahçe ile yollarının ne zaman ayrılacağı şimdilik bilinmiyor ama geçtiğimiz sezon sarı lacivertliler ile 35 maça çıkıp 6 gol ve 6 asiste imza atan genç futbolcuyla milli maç arası bir araya gelineceği net... Fenerbahçe yönetiminin minimum 1 sene daha kulüpte kalması için Arda'ya teklifte bulunacağı da aşikâr... Kalsa da gitse de atacağı 'zarların' düşeş gelmesini diliyorum Arda ve sevdiklerinin... Yolu hep açık olsun.