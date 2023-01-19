Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda Çaykur Rizespor’u Kadıköy’de konuk eden Fenerbahçe, son vuruşlarda sıkıntı yaşadığı maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İkinci yarıda arka arkaya ataklar deneyen sarı lacivertlilerde düğümü çözen isim 90. dakikada sezonun golcüsü Enner Valencia oldu. Çeyrek finale yükselen sarı lacivertlilerin ilk golü Miha Zajc’tan gelirken Sinan Osmanoğlu’nun tek golünü attığı Rizespor, kupaya veda etti.

Karşılaşmaya 4-4-2 dizilişiyle başlayan Fenerbahçe, ilk beş dakikada oyunu yavaş yavaş deplasman ekibinin kalesine yığmaya başladı. Bu bölümde arka arkaya kornerler kullanan sarı lacivertli ekip, ön alan baskısını da eksik etmedi.

ARDA’DAN ŞAHANE ASİST!

Hücumlarını yükselten Fenerbahçe’de maç başlarken Arda Güler’in performansı merak konusuydu. Maça ilk 11 başlayan genç yıldız, 12. dakikada sağ kenardan aldığı topu ceza sahasına koşu atan Zajc’la şık bir şekilde buluşturdu. Zajc’ın klas vuruşuyla skor 1-0’a geldi. Arda’nın asisti, şık bir golle ağlara gitti.

Golden sonra Rizespor’un Arda’ya karşı savunma önlemleri arttı. Buna rağmen baskısını aynı seviyede tutan sarı lacivertliler, duran toplarla rakip kaleyi zorladı.

GÜZEL ORTA GOL GETİRDİ

Maçın 26. dakikasında kaleye yakın noktadan duran top kazanan Rizespor, topa sahip olmasa da bu şansı iyi değerlendirdi. Ronaldo Mendes’in adrese teslim ortasında Sinan Osmanoğlu’nun köşeye bıraktığı top, kaleci İrfan Can’ın bakışları eşliğinde ağlarla buluştu. Karadeniz ekibi, 1-1’le skora ortak oldu.

YENİDEN FENERBAHÇE BASKISI

Kontrolü bir kez daha eline alan Jorge Jesus’un takımı Arda Güler’in orkestra şefliğinde ataklarını devam ettirdi. Kenar oyunlarıyla rakip kaleye inen Fenerbahçe’de King’in 29. dakikadaki şutu yan ağlara gitti. 38. dakikada ise Enner Valencia, dar açıdan bir şut çıkarsa da top auta gitti.

Fenerbahçe’nin kaçırdığı gollere karşı Rizespor ise topa sahip olduğunda uzun toplarla rakibini zorladı. Duran toplarda ise ikinci topları bulan fakat bu imkanları değerlendiremeyen ev sahibi, 45 dakika sonunda rakibin dar savunma çizgisini bir kez daha geçemedi ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi.

ZAJC İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

Ataklar yapan fakat son vuruşlarda sorun yaşayan Fenerbahçe, ikinci yarıda da rakibe önde basmayı sürdürdü. Rizespor’un uzun topla baskıdan çıkmaya çalışması, ikinci topları sarı lacivertlilere verdi. Agresif hamlelerin ön plana çıktığı dakikalarda Zajc’ın uzaklardan harika şutunu kaleci Zafer aynı güzellikte kornere çeldi. Zajc, bu pozisyondan sonra da uzaktan denemelerine devam etti.

EMRE MOR ATAKLARI OLGUNLAŞTIRDI

Tam odak savunmasını sürdüren Rizespor karşısındaki Fenerbahçe, oyuncu değişiklerinin ardından Emre Mor’un rakip defans hattının dengesini bozmasıyla sonuca ulaşmak istedi. Sahaya dengeli bir şekilde yayılan Rizespor ise rakibine 3. bölgede kolay kolay boşluk vermedi. Sarı lacivertliler, son 10 dakikada çareyi uzaktan şutlarda aradı.

DÜĞÜMÜ SEZONUN GOLCÜSÜ ÇÖZDÜ

Emre Mor’un topla yaptığı hareketler sonuç verdi ve oyuncunun kaliteli ortasında Enner Valencia, kaleci Zafer’i kafa vuruşuyla avladı. Valencia, 90. dakikada takımını yeniden öne geçirdi ve skoru 2-1’e getiren, düğümü çözen golü buldu. +9 dakika duraklama verilen müsabakada başka gol olmadı ve son bölümde hataya izin vermeyen Fenerbahçe 2-1 ile Ziraat Türkiye Kupası’nda turladı.