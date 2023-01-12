Basketbol ayağa kalktı sırada futbol mu var?

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Fenerbahçe futbol takımı ile Fenerbahçe Beko'nun form durumları sezon başından bu yana neredeyse aynı paralelde ilerliyor. Geçtiğimiz gün Panathinaikos deplasmanında Guduric'in katkısıyla uzatmaya giden maç sonrası sarı lacivertliler 5 maçlık yenilgi serisine son verdi.

Peki hafta sonu, futbolda, Gaziantep karşısında neler yaşanacak? İşte derbiden bu yana, Kanarya'da yaşananların perde arkası...

Fenerbahçe camiası 2022-2023 sezonuna hem futbol hem de basketbolda köklü değişikliklerle giriş yaptı. Sarı lacivertli camiada Jorge Jesus ve Dimitris Itoudis'in gelişi, çok büyük bir pozitif katkı yarattı.

Öncelikle; Fenerbahçe Beko'nun Sasa Djordjevic sonrası EuroLeague ve ligde bu derece iddialı gitmesi tam anlamıyla beklenmiyordu. Bunun ana sebebi olaraksa; kadro kurulumunun geç vakitlere kalması ve Itoudis ile ekibinin şapkadan tavşan çıkarıp çıkaramayacağı gibi konular geliyordu.

BÜYÜK BİR BAŞARIYLA GİRİŞ YAPTILAR

Itoudis'in Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırdığı esnada Stefanos Dedas, Fenerbahçe'deki formülleri çok iyi kurguladı ve takımı başarılı bir şekilde sezona hazırladı.

EuroLeague'de bir anda kendini zirvede bulan Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nde de yükselişini üzerine koyarak devam ettirdi. Keza futbolda da Dinamo Kiev süreciyle başlayan zor günler; ligdeki galibiyetler ve Avrupa'daki başarıyla aşıldı.

GÜNÜBİRLİK BAKIYORUZ, ORADA HATA EDİYORUZ

Türkiye'deki spor kültürü pek çok açıdan eleştiriye açık bir yapıda ilerliyor. Günlük sonuçların ötesine geçemeyen bakış açımız, futbolcuları, yönetimleri ve teknik heyetleri geride tutuyor.

Ancak; Ali Koç ve yönetiminin şimdiye kadar arzu ettiği başarıları elde edemiyor oluşu, bu dakikadan sonra elde edemeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü sezon uzun bir maraton ve bu maratonda süreçten ziyade sonuç bize daha değerli çıktılar verebilir.

AYNI ANDA YÜKSELİŞ, AYNI ANDA DÜŞÜŞ

Sezon başından bu yana Fenerbahçe cephesinde basketbol ve futbolda ilginç şekilde yükselişler ve düşüşler aynı anda yaşandı. Hayatta da sporda da yenilgilerden ve kaybedilenlerden alınacak dersler, bir sonraki adımda uygulandıkları takdirde sizin kolektif olarak neye dönüşebileceğinizin göstergesidir.

Bana kalırsa Kadıköy'deki 3-0'lık Galatasaray yenilgisi çok ağırdı, evet... Bu bir gerçek... Fakat teknik direktör Jorge Jesus, anında bir müdahale ile aslında her şeyin yoluna koyulabileceğini ve normalleştirilmesi gerektiğini gösterdi.

TEK ÖNEMLİ NOKTA; HATALARDAN DERS ALIP UYGULAMAK

Jesus, Galatasaray bir tarafta takım hâlinde derbi zaferini kutlarken; diğer yanda futbolcularını bir anda etrafına topladı ve bunun yalnızca tek bir maç olduğunu, aslında her şeyin yeni başladığını herkese ifade etti.

Şimdi pazar günü Gaziantep ile oynanacak karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam hafta boyu oyuncularına ekibiyle birlikte gerekli 'enjeksiyonları' da yaptı. Geriye bakarsanız, ileriyi göremezsiniz. Ancak hedefiniz belli olursa; yolda yaşanan kazalar çok da öğretici olabilir.

GAZİANTEP MAÇI EN KRİTİK EŞİKLERDEN BİRİ...

Üst üste aldığı 5 yenilgi sonrası EuroLeague'de zorlu Panathinaikos deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, gerilerden gelip cehennemden çıkmayı bildi. Guduric'in ekstra katkısıyla maçı uzatmaya taşıyan sarı lacivertliler, uzatmada rakibinin işini bitirdi ve kötü gidişe dur deyip yeniden yükselişe geçti.

Böyle yol kazaları, sezon sonunda yaşanacağına; daha en baştan, müdahale edilebilecekleri vakitte gerçekleşmeleri daha iyidir. Şimdi sıra futbol takımına geldi. Gaziantep maçı ve sonrasındaki fikstürü iyi değerlendirecek bir Fenerbahçe, bana göre henüz hiçbir yarıştan kopmuş değil...

OCAK AYI YENİ BAŞLANGIÇ OLABİLİR

Gaziantep ile Fenerbahçe'nin pazar günü oynanacak maçta alınabilecek bir 3 puanın, sonraki sürecin önünü açabileceğini vurgulayan Jorge Jesus; özellikle bir noktaya dikkat çekti. Ocak ayının son dönemecinde önce Ümraniye'ye konuk olacak Fenerbahçe, ardından şehri terk etmeden Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şubatın başında ise kritik Adana Demir deplasmanı var.

Bu dönemeci 9 puanla aşmalarının kritik olduğunu ifade eden Portekizli hoca; Adana Demir maçını şimdiden işaret edip oyuncularına kendilerini yarışa odaklamaları gerektiğini açıkça belirtti. Bakalım sarı lacivertliler, büyük bir takım olmalarının refleksini sahaya ne kadar yansıtabilecek?