Fenerbahçe Beşiktaş'tan tarihi fark yedi

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Kadıköy'de Süper Lig'in gidişatını değiştiren karşılaşmada Fenerbahçe; 1-0 öne geçtiği, ikinci penaltıyı kaçırdığı ve rakibinin 10 kişi kaldığı maçta Redmond-Cenk Tosun ikilisine yenik düştü. Hakem kararlarının çok konuşulduğu dev derbide gülen taraf 3 asist, 1 gol üreten Redmond, 2 kez fileleri sarsan Cenk Tosun ve son noktayı koyan Aboubakar ile siyah beyazlılar oldu.

4-2

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçta teknik direktör Jorge Jesus cezası nedeniyle saha kenarında değildi. Fenerbahçe kulübesi, Jesus'un yardımcısı Joao de Deus'a emanetti. İlk dakikalarda iki takımın da konsantrasyonu son derece yüksek seviyedeydi.

Fenerbahçe orta sahasında savaşçı karakteri sebebiyle Mert Hakan görevi almıştı. Arao ve Arda Güler de diğer tercihlerdi.

27 DAKİKA, 14 FAUL...

İki ekip de faullerle ve sert başladı 90 dakikaya... Ev sahibi, doğal biçimde baskın olan taraftı. Oyun ilk yarım saatte tam tempo kazanacağı anlarda epey duraksadı. 27 dakika geride kalırken toplam 14 (7'şer) faul vardı. Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 1 şut girişimi bulunuyordu ve tek isabeti sarı lacivertliler bulmuştu. İlk yarım saatlik dilimde sağ kanat akınlarıyla etkili olmaya çalışan Beşiktaş, rakip savunmaya takıldı.

ARDA GÜLER YİNE 'MAESTRO' OLDU

Fenerbahçe 27. dakikada gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, Mert'in sağına attığı topta ağları sarsamadı. Mücadeleye durgun başlayan Arda Güler, ilk yarı sonlarında doğru 'maestro' kimliğini gösterdi. Arda, 38'de üst üste attığı çalımlar sonrası penaltıyı kazandı ve 41'de Enner Valencia, beyaz noktadan kaleci Mert Günok'u mağlup ederek ağları sarstı: 1-0.

HAKEM MELER, ÇOK TARTIŞILDI

Devrenin bitimine doğru hakem Halil Umut Meler toplamda 6 kez sarı kart göstermişti. Verilen ve verilmeyen penaltı kararları, duran toplarda ve tartışmalı pozisyonlarda kullanılan inisiyatifler sebebiyle Meler, sosyal medyada da statta da eleştirilerin odağına oturdu.

Beşiktaş, 45+2'de Aboubakar ile gole yaklaştı ama karşı karşıya pozisyonda Altay gole izin vermedi. İkinci yarıda bambaşka bir senaryo bizleri bekliyordu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI VE...

Teknik direktör Şenol Güneş, oyuna başka bir boyut kazandıracak Redmond'ı sahaya sürdü. Ancak Kartal, Kadıköy'de çok zora düşecekti. Arda topu müthiş çalıp 51. dakikada Valencia'ya aktardı. Ekvatorlu yıldızı düşüren Welinton hem penaltıya sebep oldu hem de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Valencia'nın penaltısında top direkten auta gitti ve Fenerbahçe'nin düşüşü başladı.

KARTAL'IN 'YIKIM EKİBİ' SAHNEDE

Beşiktaş'ta Redmond-Cenk Tosun ikilisi âdeta 'yıkım ekibine' dönüştü ve önce 58'de, sonra da 62'de İngiliz yıldızın şık paslarını Cenk Tosun muhteşem vuruşlarla gole çevirdi: 1-2. Kadıköy'de her şey bir anda tersine dönmüştü. Eksik olan Beşiktaş hem skor hem de oyun üstünlüğünü ele aldı.

Joao de Deus'un sahaya sürdüğü Emre Mor oyuna tempo getirdi ancak gol ve orta girişimleri sonuç vermedi.

REDMOND, FENERBAHÇE'YE KÂBUSU YAŞATTI

Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinde baskı kurmaya çalışırken; 75. dakikada günün yıldız ismi Redmond kendi alanından aldığı topu taşıdı. İngiliz yıldızın uzaktan vuruşunda Altay çaresiz kaldı ve Kartal rakibine kâbusu yaşatarak 3-1 öne geçti. Redmond'ın golünden sonra maçın sonuna dek Kadıköy'de belli aralıklarla, "Yönetim istifa" sesleri yankılanmaya başladı.

ABOUBAKAR SON NOKTAYI KOYDU

Kalan dakikalarda Fenerbahçeli oyunculara, gününde olan kaleci Mert Günok geçit vermedi. Uzatmalarda yine Redmond sahnedeydi ancak bu kez asiste ettiği isim Cenk değildi. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın 4. golünü ağlara yollayıp maça noktayı koydu. Son sözü ise 90+5'te Fenerbahçeli İrfan Can söyledi: 2-4. Ancak İrfan'ın golünü kendi taraftarı dahi yuhaladı...

Fenerbahçe için zihinsel olarak lige havlu atılan, yönetimin ve teknik heyetin çok zorlanacağı bir süreç başlamış oldu.