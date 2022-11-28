Kamerunlu Aboubakar Sırbistan karşısında nasıl fark yarattı? Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Kamerun ile Sırbistan belki de şu ana dek turnuvanın en kıran kırana geçen mücadelesini oynadı. Rakibi karşısında 1-0 öne geçen Kamerun, ilk yarı bitmeden 2-1 geriye düşmüştü. Sırplar, şov yapıp skoru 3-1'e getirseler de sonradan oyuna giren Aboubakar 1 gol ve 1 asistle dengeyi yeniden sağladı. İki ekip 1'er puanla yetindi.

Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Sırbistan, Kamerun ile kozlarını paylaştı. İlk karşılaşmalarında Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırplar ile İsviçre'ye 1-0 kaybeden Kamerun'un yıldızları, bu defa birbirlerini devirmenin hesaplarını yapıyordu.

Grubun fizik gücü olarak en sağlam iki ekibi vardı sahada... İlk yarım saatlik dilim hem Kamerun hem de Sırbistan'ın birbirini ölçmesiyle geçti.

CASTELLETTO AÇILIŞI YAPTI

Dakikalar 29'u gösterirken, Kamerun'un kazandığı köşe vuruşunda Kunde ortayı kesti. N'Koulou'nun kafayla aşırdığı top Sırbistan savunmasına da temas edip, arka direkteki Castelletto'nun önüne düştü. Deneyimli futbolcu topu boş ağlara yolladı ve Afrika temsilcisi 1-0 öne geçti.

Kalan süreçte Kamerun'un oyundaki yüksek temposuna ayak uydurmaya çabalayan bir Sırbistan izleyeceğimizi düşünenler yanılıyordu.

3 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİLER!

Rakibinin yarı alanında oyun kurarak momentumu kendi tarafına çeken Sırplar, Tadic'in 45+1'de duran toptan ceza sahasına yaptığı ortada Pavlovic'in müthiş kafa vuruşu sonrası skora dengeyi getirdi: 1-1.

Daha hiç kimse eşitliğin şokunu atlatamamışken bu defa 2 dakika sonra 45+3'te Milinkovic-Savic sahne alacaktı. Başarılı yıldız müthiş bir top kontrolünün ardından Kamerun kalecisi Epassy'yi ikinci kez mağlup etti ve Sırbistan soyunma odasına üstün girdi: 2-1.

SIRBİSTAN FAZLA RAHATLAYINCA...

İçeriden dönüşte Sırbistan iyice rahatlamıştı. Öyle ki Mitrovic, takım arkadaşlarıyla birlikte halı sahada kale önünde paslaşır gibi paslaşacak rahatlıkta topla buluşup farkı 2'ye yükseltti: 3-1. Sırbistan 54. dakikadaki bu golle iyice rahatladı ancak Kamerun çareyi tempoyu yükseltmekte buldu.

Orta sahalar iyiden iyiye çabucak geçilmeye başlandı ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ın Kamerun'da oyuna dahil olması, Afrika temsilcisi lehine kartları yeniden dağıttı.

ABOUBAKAR FARK YARATTI

Vincent Aboubakar, 63'te Sırplara cevabını çok sert verdi. Skor 3-2'ye geldi ve deneyimli yıldız Aboubakar dur durak bilmedi. Hemen 3 dakika sonra Choupo Moting'e asistini yapan Vincent, takımının durumu eşitlemesini sağladı: 3-3.

Kalan dakikalar boyunca iki ekip de birbirine yüklendi. Yorgunluk oranının artması sebebiyle orta saha mücadeleleri rafa kalktı. Sırbistan'ın net pozisyonları, gerek kaleci Epassy'nin ellerinde eridi gitti, gerekse son paslar ve vuruşlardaki başarısızlık; skoru dengede tuttu.

SON MAÇLAR ÖNCESİ 1'ER PUAN PAYLAŞILDI

Turnuvanın şimdiye dek en kıran kırana ve heyecanlı geçen mücadelesinde süre eriyip giderken ne Kamerun ne de Sırbistan 3-3 sonrası skoru değiştiremedi. İki ekip de gruplarındaki son mücadeleler öncesinde 1'er puanla yetindi.

Sırbistan, G Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında İsviçre ile oynayacak. Kamerun ise Brezilya ile kozlarını paylaşacak.