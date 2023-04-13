Real Madrid yine bildiğimiz gibi. Fatih Sabovic yazdı

Fatih Sabovic- Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi’nde fırtınalar estiren Real Madrid, çeyrek final seviyesinin ilk randevusunda İngiliz devi Chelsea’yi ağırladı. Eflatun beyazlılar rakibini 2 golle geçerek ikinci maç öncesi büyük bir avantaj sağladı.

Devler Ligi’nde yolun çoğu gitti azı kaldı. Son 16 Turu’nda Liverpool ile dillere destan bir eşleşme yaşayan ve ilk maçta 1-0 yendiği rakibini, ikinci mücadelede 5-2 ile deviren Real Madrid, bir başka İngiliz ekibi Chelsea’yle kozlarını paylaşmak üzere eşleşti.

BERNABEU’DA FUTBOL ŞÖLENİ

İspanya’daki mücadelenin ilk dakikasından itibaren rakibi üzerinde baskı kurmayı başaran Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Chelsea’nin pas kanallarını kapatarak oyunu İngilizlerin yarı alanına yıktı.

Ve sahneye daha ilk yarım saat dolmadan kaptan Karim Benzema çıktı. Fransız yıldız, 21. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

KALEYİ BOMBARDIMANA TUTTULAR

Öne geçtikten sonra baskısını iyice artıran Real Madrid sadece topa hakim olmakla yetinmedi aynı zamanda Chelsea kalesini bombardımana tuttu.

Ara ara gelişen cılız ataklarla tehlike yaratmaya çalışan Maviler’in hamleleri; birkaç basit pozisyonun ötesine geçemedi.

EN KRİTİK AN YAŞANDI VE…

Chelsea için maçın kırılma anı 59. dakikada yaşandı. Chilwell, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken takımını 10 kişi bırakmanın da ötesinde karşılaşmanın anahtarını Real Madrid’e teslim etti.

Ve ev sahibi; baskılarının sonucunu 74’te Asensio’nun ikinci golüyle alarak rakibini nakavt etti.

10’A KARŞILIK SADECE 3 İSABET

Kalan dakikalarda Chelsea etkisiz kalırken farkın büyümemesi İngiliz ekibi adına şans oldu. Maç sonunda oluşan istatistikler her şeyin özeti gibiydi.

18 şut deneyip 10 isabet bulan Real Madrid 2 golde kaldı. Chelsea ise yalnızca 7 şut girişiminde bulunup 3 isabet bulabildi ve ağları sarsamadı.

TOPUN DA SKORUN DA SAHİBİ…

Real Madrid evinde taraftarının da desteğini arkasına alarak %57’lik topla oynama oranı yakaladı. 644 pas yapan ev sahibi, %89’luk bir başarı oranı yakaladı.

Buna karşılık Chelsea %43 topla oynama ve 482 pasta kaldı.

İki takım rövanş maçına 18 Nisan’da İngiltere’de çıkacak.

BENZEMA, RAUL’U YAKALADI

Öte yandan karşılaşmada Real Madrid'in ilk golünü kaydeden Karim Benzema, Chelsea maçıyla birlikte kulübün efsane isimlerinden Ramos’u geride bıraktı.

Benzema, Chelsea karşılaşmasıyla Real Madrid'deki 130. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ve Sergio Ramos'u geride bıraktı. Golcü oyuncu, kulübün bir diğer efsanesi Raul'u ise yakaladı.

Iker Casillas, 150 maçla kulüp tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu konumunda yer alıyor.