3.7 milyon fazla mı değil mi? Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Fenerbahçe, son yılların en çok konuşulan transferlerinden birine imza atarak Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ı renklerine bağladı. 28 yaşındaki oyuncun 3.7 milyon Euro'luk bonservisi ise gündem oldu.

Peki, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Samet'in gelecek için yaratabileceği yansımalar nasıl olacak?

Teknik direktör Montella, "Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper" diye söz etmişti Samet'ten... Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuyla kasım ayında söz kestiği ve şimdi renklerine bağladığı ortaya çıktı.

Kanarya, Adana Demirspor'a Samet için 3.7 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ödedi. Futbol kamuoyunda farklı yorumlara yol açan bu miktarın ardında nelerin yer aldığı merak konusu oldu.

BİRKAÇ KULVARDA BİRDEN İLERLİYORLAR

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Avrupa'dan da teklifler aldığını ifade eden Samet'in, bir stoper için olgunluk çağı olan dönemde bu transferi gerçekleştirdiğini ifade etmekte fayda var.

Teknik direktör Jorge Jesus'un şampiyonluk ve Avrupa yarışını bir arada götüren kadrosunda aksayan ya da aksayacağı tahmin edilebilen bu bölgeyi güçlendirme içgüdüsünü anlamak da mümkün...

İKİLİ MÜCADELELERDE ÜSTÜNE YOK

Yapılan sözleşmenin uzunluğu, şartları ve savunma bölgesine yapacağı pansuman etkisi kenarda dursun, Samet Akaydın'ın şu anda Süper Lig'deki en iyi stoper olduğunu istatistik verilerinin de açıkça gösterdiğini belirtmekte fayda var.

Öyle ki Samet; Opta verilerine göre bu sezon şimdiye kadar yüzde 86'lık pas isabet oranı tutturdu. İkili mücadelelerden 88 kez galip çıktı. Bu sayede ikili mücadele kazanma oranı yüzde 62 oldu.

HAVA TOPLARINDA DA %50'NİN ÜSTÜNDE

Samet Akaydın, Adana Demirspor'daki performansında hava toplarında da yüzde 59'luk başarı oranını yakaladı. Bunun yanı sıra 31 pas arası yapıp, 79 kez sahipsiz top kazandı.

Aynı şekilde Comparisonator verileri de Samet'in katkılarını onayladı. Comparisonator'ın ortalamalarına göre Samet; 16 maçta 2 gol bulmasının yanı sıra, başarılı dribbling oranında 0.96 ile ligde altıncı, başarılı atak aksiyonlarına 1.08 ile sekizinci, 1'e 1 kazanılan defansif karşılaşmalarda 6.29 ile yine sekizinci oldu.

GELECEKTE AVRUPA'YA ADIM ATABİLİR

Tecrübeli futbolcu 7.76 maç başı top kazanım, 1.08 rakip sahada top kazanma ve 6.69 ile araya girme ortalamalarını da yakaladı. Pek çok açıdan Fenerbahçe'nin çok önceden planlayıp nihatlendirdiği Samet hamlesini doğru buluyorum.

İstatistiklerin ve bu sezon eldeki verilerin de desteklediği performansıyla Samet'in yakın gelecekte Avrupa'ya transferi dahi söz konusu olabilir, bu da Fenerbahçe adına bir tür 'gelecek yatırımı' olabileceğinin bir göstergesidir.

ELEŞTİRİLER DOĞAL, BAKALIM SONUÇ NE OLACAK?

3.7 milyon Euro'luk bonservis konusundaki eleştiriler de göz önüne alınırsa; haklılık payı görülebilir. Ancak hangi transferde bu risk yok ki?

Özellikle konu Türk futboluysa... Hem kendi kariyeri hem de Fenerbahçe Kulübü'ne verebileceği potansiyel katkı yolunda Samet'e başarı dileyip seyre koyulmaktan başka seçenek kalmıyor. Bekleyip görelim...