Fatih Tekke Alanyaspor'daki hedefini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fatih Tekke Alanyaspor'daki hedefini açıkladı
Sivasspor'u 2-1 yenen Alanyaspor'da, Fatih Tekke kalan haftalar için hedefini açıkladı.

Corendon Alanyaspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor karşısında alınan 2-1’lik deplasman galibiyetinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Tekke, maç sonrası yapılan basın toplantısında, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un kendisine yönelik olumlu sözleri için teşekkürlerini sundu ve Sivasspor’a gelecek maçlar için başarılar diledi.

Fatih Tekke şunları söyledi:
"Genel hatlarıyla daha iyi oynamamız gereken, daha güvenli oynamamız gereken bir maçtı. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Haftaya çok önemli bir maçımız var, onu da kazanmak istiyoruz. Zor bir maçtı, gündüz olması, koşulları, saha, zemin, ikinci top oynayan ve risk alan bir Sivas takımı. Dolayısıyla Allah bugün bize galibiyeti nasip etti. Çok şükür deyip yolumuza devam etmemiz lazım. İstersek 5. sırada olalım önemli değil. Ligde kalmak birinci hedef."

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