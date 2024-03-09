6 gollük şölende Trabzonspor bir açıldı pir açıldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
6 gollük şölende Trabzonspor bir açıldı pir açıldı
Trabzonspor; ilk yarısı 1-1 biten maçta Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-1 yendi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde kendi evinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı ve 5-1’lik bir zafer elde etti.

Papara Park’taki karşılaşmada, Trabzonspor’un galibiyetini perçinleyen goller; 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada Davide Biraschi’nin kendi kalesine attığı gol, 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4. dakikada Umut Bozok tarafından kaydedildi. Karagümrük’ün tek sayısı ise 14. dakikada Markao’dan geldi.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 49’a yükseltti, Fatih Karagümrük ise 29 puanda sabit kaldı.

Süper Lig’in gelecek haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecekken, Karagümrük ise sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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