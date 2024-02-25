Fatih Tekke Alanyaspor'un sevindirici arzusunu anlattı

Kaynak: AA
Fatih Tekke Alanyaspor'un sevindirici arzusunu anlattı
Süper Lig'in 27. haftasındaKaragümrük ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, deplasmanda alınan 1 puanın kıymetli olduğunu belirtti.

Fatih Tekke, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken ilginç bir tespit yaptı.

Maçın başında dengeli bir oyun olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Kırmızı kart sonrası rakip 5-3-1'e, savunmaya çekildi. Son bölümde çok risk aldık, penaltı ve birçok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik.

Bu maç 1 puan gibi görünse de bizim için 2 puan kaybı oldu. Kırmızı karttan sonra ortaya koyduğumuz istek, memnuniyet vericiydi.

Ama deplasmanda iyi bir takıma karşı aldığımız bir puan çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum ve Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum." diye konuştu.

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