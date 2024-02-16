Kasımpaşa Karagümrük maçına Emre Mor damgası. Bu kadar da olmaz

Son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Paşa, Pendik galibiyeti ile çıkış yakalayan Karagümrük'ü ağırladı.

Karagümrük mücadeleye çok etkili başladı.

2 dakikada Emre Mor ile 2 önemli pozisyon yakaladı.

PAŞA AFFETMEDİ!

Ev sahibi, 11. dakikada golcüsü Nuno da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Kullanılan kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara yollayan Costa, takımını öne geçirmeyi başardı.

İLGİNÇ POZİSYON

Maçın 26. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Sirigu, savunmadan seken topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdı.

Tecrübeli kaleci, kaleye yönelen topu çizgiye yakın yerde çıkardı.

Karagümrük ikinci golü kalesinde görmek üzereydi.

EYSSERIC ESKİ TAKIMINI VURDU!

Konuk takım, eski takımına şahane bir gol attı.

38. dakikada Güven'in pasıyla hareketlenen Eysseric, ceza sahası dışından mermi gibi bir şut çıkardı.

Kaleci Ali Emre'yi avlayan Fransız oyuncu, attığı golden sonra sevinmedi.

İki sezon boyunca Kasımpaşa formasını terleten Eysseric, sezon başında Karagümrük'e transfer olmuştu.

Bu gol ile maça denge geldi: 1-1

İlk yarıda başka gol çıkmadı ve takımlar eşitlikle girdi soyunma odasına.

İkinci yarıda Karagümrük, Kasımpaşa karşısında topa hükmetmeyi sağladı.

EMRE MOR TARAFTARLA DİYALOĞA GİRDİ

Mücadelenin en iyilerinden Emre Mor, 78. dakikada kenara geldi.

Emre, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan Kasımpaşa taraftarına 'sizi duyamıyorum' tarzında eliyle hareket yaptı ve sarı kart gördü.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ İPTAL!

Kasımpaşa, 79'da Winck ile golü buldu ancak elle oynama nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

VAR'dan pozisyonu inceleyen hakem golü iptal etti.

88'de Kasımpaşalı Yasin Özcan, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Onun yerine Emre Gedik, maça dahil oldu.

KAZANAN ÇIKMADI

26. haftanın açılış maçında, Haliç derbisinde Kasımpaşa ve Karagümrük, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve puanları paylaştı.

Kasımpaşa puanını 39'a, Karagümrük ise 28'e yükseltti.

Paşa, haftaya Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Karagümrük ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak...