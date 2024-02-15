Fatih Terim efsane videosu yeniden gündem oldu

Adana'da eski su topçusu ve iş hayatında da tanınan 81 yaşındaki İlhan Demirdal, 15 Nisan 2021 yılında vefat etti.

İlhan Demirdal'ın cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim başta olmak üzere spor dünyasından birçok isim katıldı.

Cenaze namazı sonrası, Fatih Terim de İlhan Demirdal'ın tabutunu taşıyanlar arasında yer aldı.

Cenazeyi omuzlarken tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı.

Fatih Terim, tabutu taşıyan direk kopunca büyük şaşkınlık yaşadı.

Çevredekilerin de yardımıyla direk tekrar yerine takıldı.

O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.