Fatih Terim Lucescu rövanşı deplasmanda

Reyhan Altay Aşan
Fatih Terim Lucescu rövanşı deplasmanda
Ligde PAOK'a 2-1 yenilen Fatih Terim'in Panatninaikos'u bu akşam Yunanistan Kupası'nda deplasmanda rakibi ile mücadele edecek.

Yunanistan Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

PAOK ve Panathinaikos, finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

PAOK - Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Zorlu mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

NE OLMUŞTU?

Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, PAOK'a 2-1 yenildikleri maçta rakip teknik direktörle tartışma yaşamıştı.

Fatih Terim'in, PAOK'un teknik direktörü olan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'ya küfür ettiği kameralara yansımış ve Yunanistan'da uzun süre gündem olmuştu.

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