Fatih Terim Lucescu rövanşı deplasmanda

Yunanistan Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
PAOK ve Panathinaikos, finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.
PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
PAOK - Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
NE OLMUŞTU?
Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, PAOK'a 2-1 yenildikleri maçta rakip teknik direktörle tartışma yaşamıştı.
Fatih Terim'in, PAOK'un teknik direktörü olan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'ya küfür ettiği kameralara yansımış ve Yunanistan'da uzun süre gündem olmuştu.
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