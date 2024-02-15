Fatih Terim ve Yunan Milli Takımı'ndan özür diledi

Bahar Yıldırım
Fatih Terim ve Yunan Milli Takımı'ndan özür diledi
PAOK ile oynanan kupa maçında Taison ile tartışma yaşayan ve kırmızı kartla oyunda dışında kalan Bakasetas, sosyal medya hesabından özür dilerken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in ekibi Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda PAOK'u 1-0 yenerek büyük avantaj elde etti.

Kupanın rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında 20.30'da oynanacak.

Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, PAOK karşısında sinirlerine hakim olamadı.

79. dakikada PAOK'ta oynayan Taison, Yunan yıldızla girdiği mücadelede rakibine tokatlar savurdu.

Bakasetas da Taison'a tokat atıp boğazını sıktı.

Kavga yatışınca hakem iki futbolcuya da kırmızı kartını çıkardı.

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Maç sonrası Bakasetas sosyal medya hesabındanherkesten özür diledi.

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İŞTE O AÇIKLAMA:

Öncelikle uzaklaştırma cezası aldığım ve buna sebep olduğum için özür dilemeliyim. Ne yazık ki maçta tepkilerinizi kontrol edemiyorsunuz. Gerçek bu. Benim hatamdı.

Bunun da ötesinde, Yunan milli takımıyla yaşanan çatışma ile hedefli saldırının ilişkilendirilmeye çalışılması talihsizliktir.

Neyse ki hepimiz bireysel olarak koşullara göre değil, eylemlerimizin bütünlüğüne göre değerlendiriliyoruz.

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