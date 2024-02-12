Fatih Terim kendini yaktı. En büyük rakibi ortaya çıktı

Olympiakos, geçen hafta Panathinaikos'a 2-0 kaybettiği maçın sonrasında, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdı.
Fatih Terim'in ekibinin mağlup ettiği Olympiakos'ta büyük ses getiren değişiklik Yunan medyasında da manşetten verildi.
Yunan ekibinde Carvalhal'in yerine teknik direktörlüğe Jose Luis Mendilibar atandı.
Olympiakos'un resmi internet sitesi, "Jose Luis Mendilibar, Olympiakos'un yeni teknik direktörü oldu" diye duyurdu.
İspanyol teknik adam Mendilibar, son olarak Sevilla'yı çalıştırmıştı.
Mendilibar, Sevilla ile geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.
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