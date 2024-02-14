Fatih Terim bunu da başardı. PAOK'u yendi bir ilke imza attı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final maçında PAOK deplasmanına çıktı.
Konuk takım, mücadeleyi 1-0 kazandı ve rövanş maçı için avantaj sağladı.
Galibiyeti getiren tek gol 53. dakikada Sporar'dan geldi.
79. dakikada Panathinaikos'ta Bakasetas, PAOK'ta Taison kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Yarı final rövanş maçı, 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
FATİH TERİM İLKİ YAŞATTI
PAOK'u bu sezon resmi maçlarda iç sahada yenen ilk takım Panathinaikos oldu.
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