Fatih Terim bunu da başardı. PAOK'u yendi bir ilke imza attı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim bunu da başardı. PAOK'u yendi bir ilke imza attı
Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos, PAOK'u 1-0 yendi ve deplasmanda önemli bir galibiyet aldı.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final maçında PAOK deplasmanına çıktı.

Konuk takım, mücadeleyi 1-0 kazandı ve rövanş maçı için avantaj sağladı.

Galibiyeti getiren tek gol 53. dakikada Sporar'dan geldi.

79. dakikada Panathinaikos'ta Bakasetas, PAOK'ta Taison kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Yarı final rövanş maçı, 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

FATİH TERİM İLKİ YAŞATTI

PAOK'u bu sezon resmi maçlarda iç sahada yenen ilk takım Panathinaikos oldu.

İlgili Haberler
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu
Sivasspor'da sürpriz ayrılık. Bülent Uygun açıkladı
Sivasspor'da sürpriz ayrılık. Bülent Uygun açıkladı
Doping yaptı ceza aldı 8 yıl men edildi
Doping yaptı ceza aldı 8 yıl men edildi
Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya daha
Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya daha
Hande Baladın'dan Sevgililer Günü mesajı. El ele fotoğrafını paylaştı
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Eczacıbaşı kupada yarı finale yükseldi!
Eczacıbaşı kupada yarı finale yükseldi!
Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Ancelotti'den tepki çeken karar
Brian Priske: Galatasaray en küçük hatamızda bizi cezalandırır
Brian Priske: Galatasaray en küçük hatamızda bizi cezalandırır
Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi
Milli yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi
Son Haberler
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı Gündem
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı
Kocaeli'de bir dökümhanede patlama meydana geldi. 1 ağır 3 işçi yaralandı Gündem
Kocaeli'de bir dökümhanede patlama meydana geldi. 1 ağır 3 işçi yaralandı
Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor Gündem
Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş Spor
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti Gündem
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 3 çocuk şüpheli tutuklandı Gündem
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 3 çocuk şüpheli tutuklandı