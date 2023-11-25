Fatih Terim Fonu iddianamesinde Fatih Terim'in adına yer verilmediği ortaya çıktı

Kamuoyuna Fatih Terim Fonu olarak geçen dolandırıcılık davasında savcı iddianamesinde Fatih Terim'in adına yer vermedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim Fonu iddianamesinde Fatih Terim'in adına yer verilmediği ortaya çıktı

Özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDE ADI YER ALMADI
226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davanın iddianamesinde, Fatih Terim’in isminin mağdur olarak da müşteki olarak da geçmediği ortaya çıktı.

ŞİKAYETÇİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ
Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Terim’in 2 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikâyetçi sıfatıyla ifade verdiğini hatırlatırken söz konusu ifadenin iddianamede yer almadığını belirtti.

TERİM'DEN 300 BİN DOLAR ALDI
Saymaz, Seçil Erzan’ın ise mahkemede, Terim’den 300 bin dolar aldığını söylediğini yazdı.

SEMİH KAYA'YA TEFECİLİKTEN SORUŞTUMA AÇILDI
Saymaz’ın aktardığına göre iddianamenin son sayfasında ise eski Galatasaray futbolcusu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında ‘tefecilikten’ soruşturma yürütüldüğü aktarılıyor.

YAKASINI KURTARAMADI
Seçil Erzan, ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya’ya 5 milyon 700 bin dolar ödediğini ancak buna rağmen ‘yakasını kurtaramadığını’ anlatıyor.

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