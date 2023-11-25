'Fatih Terim'e 4 milyon dolar verdim. Futbolcuları bana o gönderdi' Seçil Erzan'ın sözlerini Deniz Zeyrek FOX TV canlı yayınında açıkladı

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek Fatih Terim ve Seçil Erzan hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
'Fatih Terim'e 4 milyon dolar verdim. Futbolcuları bana o gönderdi' Seçil Erzan'ın sözlerini Deniz Zeyrek FOX TV canlı yayınında açıkladı

Özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İSMİ İDDİANAMEDE YER ALMADI
Kamuoyuna Fatih Terim Fonu olarak geçen dolandırıcılık davasında Fatih Terim’in adı iddianamede yer almadı.

ABD'DEKİ EVLERİNİN PARASINI O ÖDEDİ
FOX TV’de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek Fatih Terim ve Seçil Erzan ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

Cezaevinde Seçil Erzan’la görüşen birinden gelen mesajı açıklayan Deniz Zeyrek, Seçil Erzan’ın görüştüğü kişiye “Fatih Terim’in kendisinden 4 milyon Dolar aldığını ve Fatih Terim’in ABD’deki evlerinin parasını kendisinin ödediğini söylediğini” ifade etti.

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