Fatih Terim fonuyla 80 milyon dolandıran banka müdiresi Seçil Erzan'dan şok ifadeler

Bir bankanın Büyükdere Şubesi Müdiresi Seçil Erzan, futbol dünyasının ünlülerini kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen ismiyle 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun gibi isimlerin de mağdurlar arasında olduğu öne sürülmüştü.

“Bankacılık zimmeti” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanan 46 yaşındaki Seçil Erzan’ın ünlü isimlerden “özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini” söyleyerek milyonlarca dolar aldığı ve zimmetine geçirdiği iddia edilmişti.

Seçil Erzan'ın da ifadesi ortaya çıktı.

Erzan'ın "Kimden kimden ne kadar para aldığımı sağlıklı biçimde hatırlamıyorum. Bir süre sonra parayı döndüremedim. Borsada da çok büyük miktarda para kaybettim" dediği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak ile tercüman Musa Mert Çetin ve bazı iş adamlarının savcılığa ifade verdikleri bildirildi.

Selçuk İnan ve Emrah Çolak’ın avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ödemelerin tamamı banka içerisinde ve şube müdürünün odasında gerçekleştirildi. Tutuklanan banka müdürü tarafından müvekkillerime ıslak imzalı belgeler verildi. Bankanın kurumsal fonu olduğu söylenerek ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği belirtilerek para tahsil edildi. Suçun bankacılık zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. BDDK’ya da başvurduk.”