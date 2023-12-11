Fatih Terim Seçil Erzan'dan ne kadar para aldı? İsmail Saymaz ortaya çıkardı

Fatih Terim bankacı Seçil Erzan'dan para aldı mı, almadı mı? Bu sorunun cevabını Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan İsmail Saymaz'a açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim Seçil Erzan'dan ne kadar para aldı? İsmail Saymaz ortaya çıkardı

Futbol dünyasının ünlülerinin adının karıştığı fon davasında ilk günden beri merak edilen konu Fatih Terim'in bankacı Seçil Erzan'dan para alıp almadığı. Ya da fona para yatırıp yatırmadığı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bu konularla ilgili soruları Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'a sordu. Saymaz'ın Sözcü'deki bugünkü yazısından bir bölüm şöyle:

- Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?

Terim’le 11-12 senelik hukuku var. Bütün bankacılık işlemlerini Seçil yapmış. Krediler kullandırılmış, fonlar kapatılmış. Maaşlar ödenmiş. Bir sürü para transferleri var. Hoca yatırım fonu almış. Gecelik repolar yapmış.

Seçil, “Hocaya zarar vermedim, artıdaydı, kayıp yaşatmadım” diyor.

- Duruşmada Terim’den 300.000 dolar aldığını ve kat be kat geri verdiğini söylüyor.

Yurt dışında ev satılmış. “O parayı değerlendirdim ve 300.000 doların fazlasını hocaya verdim” diyor.

- Fonda işletmek üzere para almamış, öyle mi?

Hayır. Hocanın bütün hesapları kendi yönetimindeymiş.

- Terim’in avukatı Tufan Karataş, hesabında 3.500.000 dolar eksilme olduğunu ve parayı Erzan’ın tırtıkladığını söylüyor.

Terim şikayetçi olmuş, biz bilmiyoruz. Ancak şikayetçi olduğu konuyla alakalı savcılık ifade almadı. İfadeye çağrılırsak şunu söyleyeceğiz: “Terim’in hesaplarından bir örnek verin, inceleyelim. Varsa eksiğimiz kabul ederiz.” Seçil, “Hocanın gelirleri resmiydi” diyor.

- Sizce bu fonu nasıl oldu da Fatih Terim’in çevresine yaydı?

Kimseye ‘Fatih Terim Fonu’ ya da ‘Hakan Ateş Fonu’ dediğini düşünmüyorum. Bence “Terim de Ateş de buradan para kazanıyor” dedi.

- O da Terim’in referansını kullanarak para topluyor.

Seçil’in Terim referansıyla iş yapmasına gerek yok. Zaten her dakika Fatih hocayla, karısıyla, Nur Erkasap’la beraber.

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