100 milyon lira vurgun yapıp kayıplara karıştı. Bu da İzmirli Seçil Erzan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
100 milyon lira vurgun yapıp kayıplara karıştı. Bu da İzmirli Seçil Erzan
İzmir'de kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan bir kadın yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan tam 100 milyon lira toplayarak kayıplara karıştı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Denizbank'ın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi futbolcuların da olduğu onlarca ismi dolandırıp tutuklanması gündemdeki yerini korurken bir başka vurgun daha yaşandı.

İzmir'in Tire ilçesinde Betül Kazar, kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı.

Yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan topladığı parayı borsada işleterek kazanç sağladı.

5 MİLYON TL KAPTIRAN BİLE VAR

İlk olarak vatandaşlar para kazanırken Kazar, iddiaya göre son iki yılda ödeme yapamadı. Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül Kazar, kısa süre önce de kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Kazar'a teslim ettiği ortaya çıktı.

EŞİ TEMİZLİK ÇALIŞANIYMIŞ

Bazı mağdurların ise kimliklerinin açığa çıkmaması için şikayetçi olmadıkları vurgulandı. Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül Kazar'ın ilçeyi terk ettiği ve Aydın İncirliova'ya kaçtığı iddiası ortaya atıldı.

KAÇMADAN ÖNCE SON VURGUN

Sosyal medya hesaplarını bile kapatan Betül Kazar'ın Tire'den ayrılmadan hemen önce çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemediği ortaya çıktı.

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