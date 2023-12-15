Seçil Erzan'ın el yazısı liste ortaya çıktı. Fatih Terim ve Fulya Terim'in karşısında bakın ne yazıyor

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın kimden ne kadar para aldığı, kime ne kadar para ödediğini el yazısıyla yazdığı ortaya çıktı. İki farklı borç listesi soruşturma dosyasında yer aldı.

Erzan'ın listeyi Arda Turan'ın ısrarla istemesi üzerine yazdığı sanılıyor.

Erzan’ın el yazılı listesinde 35 ismin yer alıyor.

"Ödeme yapılmayanlar" başlıklı listede Fatih Terim ile eşi Fulya Terim’in isimleri de bulunuyor. Terim çiftinin isimlerinin karşısında soru işaretinin bulunması dikkat çekiyor.

Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Muslera’nın isimlerinin yer aldığı listede Ayhan Akman, Süleyman Aslan, Semih Kaya ve Fırat Özdemir’e fazladan para ödendiği de belirtiliyor.

Dava dosyasında, Seçil Erzan tarafından yazılmış ikinci el yazılı liste de ortaya çıktı.

Bu listede de 30 kişinin ismi yer alıyor.

Listenin ilk sırasında yer alan Fatih Terim'in isminin karşısında rakam bulunmuyor.

Erzan'ın yazdığı listede ödeme yapmadığı bazı ünlü isimlerden aldığı paranın önüne eksi işareti koyması da dikkat çekiyor.

Buse Terim -250, Arda Turan -7.500, Emre Çolak -3.000, Emre Belözoğlu -4.200 ve Muslera -500 gibi isimler yer alıyor.

Seçil Erzan'ın, fazla ödeme yaptığını iddia ettiği kişilerin önüne ise artı işareti koyduğu ortaya çıktı.

Ayhan Akman’a +750, Semih Kaya’ya +2500, Fırat Özdemir’e +1000 diye yazmış. Erzan'ın bu listesinde "Süleyman Aslan’a fazla verildi" diye de not düştüğü görüldü.