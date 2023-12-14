Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'i küplere bindirecek iddia: Artık kurtulamaz

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in Seçil Erzan fonuna adının geçmesiyle ilgili olarak Erman Toroğlu'ndan ortalığı karıştıracak sözler geldi. "Fatih Hoca çok zıpladın ya" diyen Toroğlu Terim'in artık bu işten sıyrılamayacağını da belirtti.

Yorumlarıyla gündem yaratan Erman Toroğlu bu kez Fatih Terim'i hedef aldı.

Terim fonuyla gündeme gelen eski teknik adamın bu olaylardan sonra itibarını kaybettiğini söyledi.

İşte Erman Toroğlu'nun gündem yaratan açıklamaları:

Galatasaray Divan Kurulu'nda bir üye bu işe karışanların üyeliklerinin dondurulmasını talep etti.

Bence haklı, en azından süreç bitene kadar böyle olmalı.

Kadın 1-2 sene yatar çıkar gibi geliyor. Ama Fatih Hoca çok zıpladın ya! Değer miydi?

Şu işe girsen de girmesen de gözüküyorsun. Ama çıkıp konuşsaydın ilk başta çok farklı oldu. Hiç konuşmaman susman sana çok büyük yara verdi.

Bütün emeklerin boşa gitti. Benim arkadaşım.

Bu duruma düşmesini istemezdim. Yazık etti kendine. Ağzıyla kuş tutsa artık kendini kurtaramaz.

226 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'bankacılık zimmeti' suçundan BDDK’nin 'yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığı' yönündeki hükmüne istinaden verildiği belirtilen takipsizlik kararına itiraz reddedildi. İddianamede Erzan hakkında 69 yıldan 226 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu milyon dolarlık 'Fatih Terim Fonu’ davasının 13 müştekisinin, dosyada ‘bankacılık zimmeti’ suçundan verilen takipsizlik kararına ilişkin itirazı hakkında karar verildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, itirazın reddine karar verdi.

Bankacılık Kanunu'nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından savcılığa yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlandığı ifade edilen kararda, bu hususun muhakeme şartı niteliğinde olduğu kaydedildi.

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