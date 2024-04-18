Fatih Terim tuzak kurdu

Sami Güntürkün Gürel
Fatih Terim tuzak kurdu
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim play off turunun ikinci maçında Lamia’ya karşı uygulayacağı planı belirledi.

Deneyimli çalıştırıcı 3-1 kazandıkları ilk maçta Lamia’ya karşı kurduğu tuzağı yeniden hayata geçirecek.

İlk yarıda Panathinaikos'a oldukça zor anlar yaşatan ve 1-0 öne geçen Lamia’ya karşı Terim tedbiri edlden bırakmayacak.

Yunan basını Terim’in Lamia planını “Terim tuzak kurdu bekliyor” şeklinde duyurdu.

Çarşamba günü AEK ile oynanacak maç öncesi tüm gözler Lamia maçına çevrildi.

Türk teknik adam, Lamia'daki maçın tehlikeli olduğunu ve herhangi bir değişiklik yapması halinde alıcak riskin kabul edilemeyecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Bu nedenle Terim’in felsefesi aynı olacak.

Yunan basınına göre Terim’in, takımının öne geçerek maçı erkenden koparmasını ve sonrasında yaptığı değişikliklerle rotasyonu açmasını istiyor.

Lamia'nın Slivkas ile öne geçmesinin ardından Terim’in anında önlem alarak hızlı tepki verdiğine dikkat çekildi.

Bireysel program yapan Bart Schenkefeld'in yanı sıra aylardır sakat olan Magnuson ve Palmer Brown da Lamia maçında forma giyemeyecek.

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