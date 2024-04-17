Fatih Terim'den Ali Koç'a kıyak

Sezon ortasında Yunan ekibi Panathinakos’un başına geçen teknik direktör Fatih Terim ara transfer döneminde Süper Lig’den pek çok oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Bu transferlerden en dikkat çekeni ise Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Samet Akaydın olmuştu.

Sezonun bitmesine çok az bir zaman kala Yunan ekibinin Samet Akaydın planı da belli oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Fatih Terim yönetime sunduğu raporda Samet’in takımda tutulmasını istedi.

Deneyimli teknik adamın bu isteği sonrası karar veren yeşil-beyazlıların sezon sonunda 4 milyon euroluk opsiyonunu ödeyerek Samet Akaydın’ı transfer etmesi bekleniyor.

Yunanistan’daki performansı ile beğeni toplayan Samet Akaydın Fenerbahçe’de ise eleştirilerin hedefi halindeydi.