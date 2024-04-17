Fatih Terim'den Ali Koç'a kıyak

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'den Ali Koç'a kıyak
Fatih Terim Samet Akaydın için kararını verdi.

Sezon ortasında Yunan ekibi Panathinakos’un başına geçen teknik direktör Fatih Terim ara transfer döneminde Süper Lig’den pek çok oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

panathinaikos.jpg

Bu transferlerden en dikkat çekeni ise Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Samet Akaydın olmuştu.

Sezonun bitmesine çok az bir zaman kala Yunan ekibinin Samet Akaydın planı da belli oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Fatih Terim yönetime sunduğu raporda Samet’in takımda tutulmasını istedi.

kapak-163031.jpeg

Deneyimli teknik adamın bu isteği sonrası karar veren yeşil-beyazlıların sezon sonunda 4 milyon euroluk opsiyonunu ödeyerek Samet Akaydın’ı transfer etmesi bekleniyor.

Yunanistan’daki performansı ile beğeni toplayan Samet Akaydın Fenerbahçe’de ise eleştirilerin hedefi halindeydi.

İlgili Haberler
Konyaspor imzayı attırdı
Tadic sırrını açıkladı İsmail Kartal'ın ağzı açık kaldı. Basın toplantısına damga vuran sözler
Coğrafya kaderdir. Onlarda sahaya girenler. Bizde sahaya girenler
Yılmaz Vural garanti istiyor
Edin Dzeko tek tek açıkladı. Takımı topladı Olympiakos ateşini yaktı
Mario Gomez Neuer ile Messi'yi aynı kefeye koydu
Mario Gomez Neuer ile Messi'yi aynı kefeye koydu
İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i
İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i
Bursaspor'da kıyamet kopmuş
Bursaspor'da kıyamet kopmuş
Rakip takımların ayaklarının titrediği stadyumlar belli oldu. Kulakları sağır eden tezahüratta Süper Lig devi zirvede
Aziz Yıldırım ve Ali Koç barışacak
Aziz Yıldırım ve Ali Koç barışacak
Son Haberler
Otomatik ödeme talimatı olanlar dikkat. Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin Gündem
Otomatik ödeme talimatı olanlar dikkat. Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması Spor
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması
Fiyatı 150 dolardan 50 liraya kadar düştü. Kapış kapış gidiyor Gündem
Fiyatı 150 dolardan 50 liraya kadar düştü. Kapış kapış gidiyor
Konyaspor imzayı attırdı Spor
Konyaspor imzayı attırdı
Diyarbakır’da otomobiller kavşakta çarpıştı. 4 yaralı Gündem
Diyarbakır’da otomobiller kavşakta çarpıştı. 4 yaralı
Bu fotoğraf çok tartışılıyor. Kızılay'a tepki mi? Gündem
Bu fotoğraf çok tartışılıyor. Kızılay'a tepki mi?
Tadic sırrını açıkladı İsmail Kartal'ın ağzı açık kaldı. Basın toplantısına damga vuran sözler Spor
Tadic sırrını açıkladı İsmail Kartal'ın ağzı açık kaldı. Basın toplantısına damga vuran sözler