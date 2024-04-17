Ümit Karan'a pembe masada Fatih Terim şoku

'Pembe Masa' programının bu haftaki özel konuğu, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ümit Karan'dı.

Karan, futbol kariyeri ve kişisel yaşamı hakkında pek bilinmeyen detayları Psikolog Özlem Esra Ada ile paylaştı.

Programın sonunda, İsmail Baki Tuncer'in sürpriziyle karşılaşan Karan, Tuncer'in Fatih Terim taklidini gerçek sanarak oldukça heyecanlandı.

Tuncer'in, "Ümit, Galatasaray'dayken seni Liverpool istemişti ama gitmeni istemediğim için sana söylemedik" demesi üzerine Karan, durumu anlayıncaya kadar oldukça gerildi.

"SERGEN'LE GECELERİ KARŞILAŞIRDIK"

Karan, futbol oynadığı dönemlerde gece hayatında da adından söz ettiren Sergen Yalçın hakkında da konuştu ve "Sergen'le sahada olduğu kadar geceleri de karşılaşırdık" dedi.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe adım atan Karan, futbolcular üzerindeki baskıyı eleştirerek, "Futbolcuları robot gibi görüyorlar" ifadesini kullandı ve konu hakkındaki düşüncelerini aktardı.