Fatih Terim Allah yardımcınız olsun diyerek Yunan futbolcuları motive etti. O andan sonra her şey değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Allah yardımcınız olsun diyerek Yunan futbolcuları motive etti. O andan sonra her şey değişti
Lamia ile karşılaşan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in maç önünde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Yunanistan Süper Ligi Play-Off turunda Panathinaikos sahasında Lamia ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde yeşil-beyazlıların soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

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Kritik mücadele öncesinde Yunan futbolcularına Türkçe bir konuşma yapan Fatih Terim en sonunda “Allah yardımcınız olsun” diyerek motive etti.

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Deneyimli teknik adamın bu konuşması sosyal medyada dinleyenleri 2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu öncesindeki konuşmayı hatırlattı.

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Fatih Terim’in konuşması sonrası gaza geldiği görülen Yunan futbolcular sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile 68 puana yükselen Panathinaikos maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti

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