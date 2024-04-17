Fatih Terim Allah yardımcınız olsun diyerek Yunan futbolcuları motive etti. O andan sonra her şey değişti

Yunanistan Süper Ligi Play-Off turunda Panathinaikos sahasında Lamia ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde yeşil-beyazlıların soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.
Kritik mücadele öncesinde Yunan futbolcularına Türkçe bir konuşma yapan Fatih Terim en sonunda “Allah yardımcınız olsun” diyerek motive etti.
Deneyimli teknik adamın bu konuşması sosyal medyada dinleyenleri 2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu öncesindeki konuşmayı hatırlattı.
Fatih Terim’in konuşması sonrası gaza geldiği görülen Yunan futbolcular sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile 68 puana yükselen Panathinaikos maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti
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