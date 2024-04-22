Fatih Terim'den doping itirafı

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Fatih Terim'den doping itirafı
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'da Lamia'yı 5-0 mağlup eden Panathinaikos'ta maç sonrası Fatih Terim'e gelen doping sorusu dikkat çekti.

Panathinaikos'un forveti Fotis Ioannidis, hafta içinde hakkında çıkan doping iddialarının ardından attığı iki golle maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Fatih Terim, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında takımının gösterdiği üstün performansı değerlendirirken, Ioannidis hakkındaki iddialara da değindi.

TERİM'DEN FLAŞ İTİRAF

Terim, Ioannidis'in bu tür söylentilerden etkilendiğini belirtti fakat kendisinin bu konuda oyuncusuna herhangi bir soru sormadığını ifade etti.

Deneyimli teknik direktör, "Fotis'e ne olduğunu bile sormadım. Olaylar ortaya çıktığında, takım olarak bu duruma çok iyi bir tepki verdik ve güçlü olmamız gerektiğini gösterdik" dedi.

Terim ayrıca, "Panathinaikos olarak birlikte çok güçlüyüz. Büyük bir takımız ve bu duruma büyük bir takım gibi yanıt verdik. Başarıya ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar olarak birlik olmalıyız. Bir arada olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi.

Ioannidis ise maç sonrası yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen iddiaları yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağını ve korkacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.

Yunan forvet, "Sahada vereceğim cevap her zaman olduğu gibi olacak. Ben temiz bir insanım ve adilim, bu yüzden korkacak bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

Doping iddialarıyla ilgili olarak, Ioannidis'in Yunanistan Milli Takımı ile Kazakistan ve Gürcistan'a karşı oynadığı maçlarda doping testiyle ilgili bir sorun yaşadığı öne sürülmüştü.

Ancak Yunanistan Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, FIFA ile yapılan iletişim sonucunda Ioannidis'in herhangi bir pozitif test sonucuna rastlanmadığını açıkladı. Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Yannis Vroutsis de bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

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