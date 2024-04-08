Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı

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Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımı Yunanistan'da olay oldu.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, zirveyi karıştırdı.

Panathinaikos, deplasmanda Aris'i 2-0 yenmeyi başardı.

Lider PAOK ile ikinci sıradaki AEK 2-2 berabere kalınca şampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.

Panathinaikos'un gollerini gollerini 62. dakikada Sporar ve 90+2'de Brabec (kendi kalesine) attı.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda lider PAOK puanını 67 yaptı. İkinci sıradaki AEK'in 66 puanı bulunuyor. Panathinaikos ise 65 puanla üçüncü sıraya çıktı ve yarışta iddialı konuma geldi.

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