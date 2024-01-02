Fatih Terim'e büyük şok! Yılbaşı kabus gibi başladı

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Fatih Terim'e büyük şok! Yılbaşı kabus gibi başladı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim 2024'ün ilk kötü haberini Sebastian Palacios'un sakatlığıyla aldı.

2024 yılı Panathinaikos için olumsuz haberlerle başladı.

Yunan ekibinin yıldız oyuncusu Sebastian Palacios antrenmanda sol kaval kemiğini burktu.

Deneyimli futbolcu üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Palacios Yunanistan Kupası için Olympiakos ile oynanan iki derbi de dahil olmak üzere Ocak ayındaki önemli maçları kaçıracak.

Yılbaşındaki antrenmanda Sebastian Palacios sol bacağında bir burkulma yaşadı, bu da yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

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Panathinaikos'un açıklaması:

Panathinaikos antrenmanında 2024 yılı iki olumlu, iki olumsuz haberle başladı.

Yılbaşı öğleden sonra G. Kalafatis'te antrenman yapan Yeşiller, Çarşamba günkü PAS Ioannina maçı hazırlıklarını yaptı.

Djuricic, Cerin sakatlıklarını atlatarak programa geri döndü.

Palacios ve Schenkefeld antrenmandan sakatlanarak ayrıldı.

Arjantinli orta saha oyuncusu sol bacağını burktu ve yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Hollandalı defans oyuncusu ayak bileğinden sakatlandı ve PAS ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Programda ısınma, rondo, topa sahip olma çalışmaları ve oyun yer aldı.

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