Yunan basınından skandal Fatih Terim manşeti

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan basınından skandal Fatih Terim manşeti
Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesine itiraz eden Yunan basınının attığı manşet tepki topladı.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un başına geçerek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Fatih Terim komşuda olay olmaya devam ediyor.

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Deneyimli teknik adam her ne kadar pozitif mesajlar vermeye gayret göstersede Yunan basını Fatih Terim’e yüklenmeye devam ediyor.

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70 yaşındaki teknik adam için “kuzu postunda kurt” benzetmesini yapan Yunan gazetesi okuyucularına "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusunu yöneltti.

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Kariyerinde daha önce Göztepe Ankaragücü Galatasaray Fiorentina Milan ve Türkiye A Milli Takımını çalıştıran Fatih Terim hepsi Galatasaray’da olmak üzere 8 Süper Lig 3 Ziraat Türkiye Kupası 4 Süper Kupa ve 1 UEFA Avrupa Kupası şampiyonluğu elde etti.

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