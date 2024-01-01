Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı. İlk kez açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı. İlk kez açıkladı
Bankacı Seçil Erzan'ın mahkemedeki duruşmasında Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı.

Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerinden bulunduğu çok sayıdaki kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan'ın mahkemedeki duruşmasında Fatih Terim'le ilgili sorulara da cevap verdiği ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 20 Kasım'daki mahkeme tutanaklarını bugünkü köşesine taşıdı.

Erzan'ın "Gayri kaydi kazançla çoğaltmak isteyen birisi parasını teslim etti bana" şeklindeki sözleri üzerine mahkeme başkanının "Kim bu" diye sorduğu belirtildi. Erzan'ın da "O dönem kulüpten ayrıldı. Her istediğinde hayatını devam ettirmek ve ödemelerini yapması için para ödüyordum, 'Hayır' diyemiyordum. Elden para verdi" dediği ifade edildi.

Erzan'ın ayrıca "İstediği para, verdiği paradan çok çok çok fazla olmaya başladı ve hayır diyemedim. Bir kere 300 bin dolar gibi bir şeydi verdiği. Sonra ya 50 bin dolar isteniyordu, ödeniyordu. 100 bin dolar isteniyordu, ödeniyordu" diye konuştuğu belirtildi.

Mahkeme başkanının "Hayır diyemediniz" diye araya girmesinin ardından Erzan'ın şöyle devam ettiği de yazıda yer aldı:

"Demedim, diyemedim. Ne yapıyordum? Bu paranın üretilmesi gerekiyor. Kendim ipotek verdim, araba sattım, Florya’daki evimizi sattım. Kuzenlerimin parası gelip gidiyordu, onlardan ödüyordum. Sonra çok fazla almaya başladı. 2021 Temmuz’a kadar sorun yoktu.
Ta ki, ismini vermek istemediğim iki kişi; (Ayhan Akman’ı ve Fırat Özdemir’i kastediyor) benden para alan insanların çok kazandığını bildiğinden dolayı ilk önce birisi geldi, daha sonra öbürünü getirdi. Bir verdilerse 100 almaya, 200-300 istemeye başladılar ve son veremedim, tehdit edilmeye başladım. En büyük korkum bankadan attırılmaktı."

Saymaz'ın yazısına göre konuşmanın devamı şöyle:

Savcı,“İlk kim geldi size?” diye sordu.

İlk başta Terim’in adını vermeyen Erzan, sorular karşısında “Tamam” dedi.

MAHKEME BAŞKANI: Herkes anladı kim olduğunu. Fatih Terim mi bu bahsettiğiniz kişi?

ERZAN:Herkes sözüne güveniyordu.

MAHKEME BAŞKANI: 300 bin dolar diye bahsettiğiniz bu kişi, Terim miydi?

ERZAN:Tamam.

Mahkeme başkanı “Terim’i tanıyor musun?” diye sordu.

Tutanaktan:

ERZAN: Tanıyorum.

MAHKEME BAŞKANI: Oldu mu aranızda para alışverişi?

ERZAN: Evet.

MAHKEME BAŞKANI: Borcunuz var mı?

ERZAN: Asla yok.

Erzan, sorguda Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı üzerinden Emre Belözoğlu’nun parasını aldığını anlatırken, fon düzeneğini Terim’in bildiğini ima ediyor. Bahçekapılı’nın kayınpeder referansıyla geldiğini kaydediyor.

ERZAN: Bahçekapılı, ailesinde beni iyi tanıdıkları, sevdikleri, bankacılık işlemlerinde bilinirliğim olduğu için referansla geldi. Teyit ederek geldi kayınpederinden.

AVUKAT ŞEKİP MASTUROĞLU: Kayınpederi kim?

ERZAN: Fatih Terim.

Ne Terim’in damadı Bahçekapılı ne de avukatı Turhan Karataş, Erzan’ın ifadelerine itiraz etti.

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