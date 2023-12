Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, İspanya'nın Marca gazetesinde çıkan röportajında sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.

Aktürkdğlu'nun sözleri şöyle:

"Transfer sürecimde Galatasaray tarafından aranmak bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Özellikle de imzamda önemli bir rol oynayan teknik direktör Fatih Terim'in ilgisi inanılmaz bir onurdu. O benim Galatasaray'daki ilk antrenörümdü ve onunla çalışmak çok değerli bir deneyimdi.

Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da böylesine zengin bir tarihe sahip bir kulübü temsil etme fırsatı benim için büyük bir gurur. Galatasaray formasını giymek ve bu prestijli kulübün bir parçası olmak hayatımda tarihi bir andı ve bir rüyanın gerçekleşmesiydi.

Yavaş yavaş Galatasaray'da A Takıma entegre oldum. Takımın dinamiklerine adaptasyonum nispeten hızlı oldu ve şimdi düzenli olarak ilk 11'de oynadığım için büyük gurur duyuyorum. Galatasaray formasını her hafta giymek benim için bir onur ve yeni bir yetenekten takımın kilit bir üyesine dönüşme yolculuğumu simgeliyor.

Sadece futbol sahasında değil, saha dışındaki hayatımda da kendimi geliştirmek için her gün çalışmam gerektiğine inanıyorum. Günlük hayatımda her zaman daha iyi oynamama yardımcı olacak şeyler arıyorum. Çünkü antrenmanlar önemli olsa da, sadece birkaç saat sürüyor. Günün geri kalanında evde ya da arkadaşlarınızla olduğunuzda, bu zamanı akıllıca yönetmek çok önemli. Hayatımın her alanında elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanırsam, sahadaki başarının da geleceğini biliyorum.

Almanya'daki EURO 2024 finallerine katılmaya hak kazanmak bizim için kayda değer bir başarı. İlk günden itibaren yeni teknik direktörümüz Montella'nın önemli ve olumlu bir etkisi oldu. Kendisi takım içinde güçlü bir birlik duygusunu hızla geliştiren olağanüstü bir teknik direktör. Hepimizin birlikte çalışması çok önemli ve o da herkesi bu zihniyete ortak etmeyi başardı. Kariyerimde bir başka antrenörden, özellikle de Montella gibi olağanüstü bir oyuncudan bir şeyler öğrenme fırsatına sahip olmak bir ayrıcalık. Onun varlığı ve rehberliği bir oyuncu olarak benim için paha biçilmez değerde. O sadece harika bir teknik direktör değil; tecrübesi ve yaklaşımıyla bize önemli bir avantaj sağlıyor. Onun liderliğinde Avrupa Şampiyonası'nda bizi nelerin beklediğini görmek için hepimiz heyecanlı ve istekliyiz.

Galatasaray'da inanılmaz bir takıma ve Okan Buruk gibi muhteşem bir teknik direktöre sahip olduğumuz için şanslıyız. Geçen yıldan bu yana birlikte büyüdük, sürekli geliştik ve gelişiyoruz. Bugün bu kadar güçlü bir konumda olmamızın nedeni kolektif bir büyümedir. Teknik direktörümüzden her bir oyuncumuza kadar aramızda ortak bir hedef etrafında birleşen derin bir birlik duygusu var. Bu takımın bir parçası olmak gerçekten bir ödül"