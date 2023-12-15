Savcılıktan Seçil Erzan davası ile ilgili flaş karar! Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek

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Savcılıktan Seçil Erzan davası ile ilgili flaş karar! Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek
Savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.

Aralarında Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi ünlü isimlerin de dolandırıldığı yüksek fonlu faiz davasında flaş bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; savcılık Fatih Terim için harekete geçti.

Terim hakkında inceleme başlatılırken, inceleme kapsamında Terim’in bu fona para yatırıp yatırmadığı araştırılacak.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Fatih Terim, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Terim, olayı duyduktan sonra bankadaki parasını eşi Fulya Terim’in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş ve bu paranın 3 milyon dolarının eksik gönderildiğini aktarmıştı.

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NE OLMUŞTU?
Bankacı Seçil Erzan’ın 18 ünlü ismi bir fon aracılığıyla dolandırdığı iddiası üzerine dava açıldı. Erzan’ın telefonunda yapılan incelemeler sonucu birçok ismin WhatsApp mesajlarına ulaşıldı.

Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fona en çok para yatıran isimlerden biri olan Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın 7 milyon 500 bin dolar kaybettiği iddia edildi. Turan ve diğer futbolcuların fona 2022 yılından bu yana para yatırdıkları kaydedildi.

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