Fon vurgununda flaş gelişme. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun sır ziyareti ortaya çıktı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi futbol camiasından ünlü isimlerin ve iş insanlarının bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın annesi, teyzesi ve dayısı açıklamalarda bulundu.

Daha önce 2 kez beyin kanaması geçirdiği için birçok şeyi hatırlamayan Erzan’ın annesi Fatma Erzan’a kızının yurt dışında olduğu söylendi.

“SEÇİL’İ DÖVMÜŞLER SENET İMZALATMIŞLAR”

Seçil Erzan’ın dayısı Sadettin Pinpiri, yiğeninin yalnız bırakıldığını ve neden tek günah keçisi olarak seçildiğini söyleyerek, “Mademki Fatih Terim’in bu kadar parası var, git bankaya o zaman de ki ‘Benim bu kadar param var.’ Zaten bu kadar paranla banka seni tatmin edecek bir faiz verecektir. Milyon dolarları alıp niye Seçil’e veriyorsunuz? Seçil Erzan sıradan bir banka müdürü, senin ne işin var? Suçlu suçunu çekecektir ve çekmelidir de. Burada ‘Seçil suçsuzdur’ demiyorum. Ama Seçil Erzan’ı karga tulumba alıp götürmüşler, dövmüşler, senet imzalatmışlar. Peki bunlar neden ortaya konulmuyor? Arda Turan ve diğer futbolcuları bu olaya dahil eden Fatih Terim’e neden kimse bir şey sormuyor? Kim ne kadar vermiş, kimden ne almış, kimin cebine ne girmiş. Önce bunlar dökülsün ortaya. Seçil Erzan’ın annesinin evi talan edilmiş, evlerine el konulmuş. Hangi yasa ve hukuka göre bu yapıldı? Biri de çıkıp bunların hesabını sorsun. Herkesin dediği şey ‘Biz paramızı istiyoruz.’ Hadi diyelim bu paraları aldınız, yasal olarak nasıl aklayacaksınız? Burada tek günah keçisi Seçil seçildi, neden tek günah keçisi Seçil? Suçlu kimse suçun cezasını çeksin. Ancak bunu yasalara bıraksınlar, hukuka baskı yapılmadan tarafsız mahkemelerde yargılansınlar. Büyük hırsızı severler, küçük hırsızdan nefret ederler.” İfadelerini kullandı.

“YANINDA OLAN KİMSE NEDEN ŞİMDİ YANINDA DEĞİL”

Seçil Erzan’ın teyzesi Makbule İnan ise şunları şöyledi: “Ablamın 3 farklı bakıcısı vardı, Seçil hapse girince, para da bitince hepsi ablamı bırakıp gitti. Evini de yağmalamışlar, bir şey bırakmamışlar. Ablama bakacak kimse kalmayınca, alıp köye yanıma getirdim. 30 Ağustos’tan bu yana yanımda. Ablam iki defa beyin kanaması geçirdi, birçok şeyi unutuyor ve hafızası gidip geliyor. Ara ara Seçil’i soruyor, biz de yurt dışında olduğunu söylüyoruz, doğruları söyleyecek durumda değiliz, bunu kaldıramaz. Tüm olanları televizyonda izliyoruz. O kadar şey olmuş ama tek suçlu Seçil. Nasıl oluyor anlamadım. Neden tek suçlu Seçil? Yanında olan kimse neden şimdi yanında değil. Devlet de ablamın maaşına el koymuş, hiçbir geliri yok. Gücümün yettiği kadar kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışacağım.”

ARDA VE EMRE'NİN KÖYE YAPTIĞI ZİYARET

Köyde bir çok kişi tarafından dillendirilen bir iddia ise Seçil Erzan olayının patlak vermesinin ardından köye futbolcu Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun geldiğiydi.

Köyde yaşayan pek çok isim bu iddiada bulunsa da kimse detay vermedi. Gelen iki ismin köy muhtarı Yücel Başaran ile görüştüğü de yine iddialar arasında yer alıyordu. İddialarla ilgili konuşan köy muhtarının oğlu “Arda Turan ve Emre Belözoğlu ne zaman geldi?” sorusuna “Ne zaman geldiler bilmiyorum, gelmişler ama ben görmedim” dedi.