Fatih Terim'in damadı bütün paraları kaptırdı. Fatih Terim Fonu'nda dikkat çeken detay

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak geçen vurgunda, Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın tüm parasını kaybettiği öğrenildi.

Fatih Terim'in damadı bütün paraları kaptırdı. Fatih Terim Fonu'nda dikkat çeken detay

Fatih Terim Fonu olarak bilinen, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera olduğu birçok sayıda kişi dolandırıldı.

BÜTÜN PARASINI KAYBETTİ
Dolandırılan isimler arasında bulunan Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın da fona girdiği ve bütün parasını kaybettiği öğrenildi.

ARDA TURAN 150 MİLYON KAYBETTİ
Diğer taraftan, 343 Digital Youtube kanalında yer alan habere göre, Arda Turan, 150 milyon lira kaybetti. Arda Turan'ı ise Emre Çolak 100 milyon lira ile izledi.

Dolandırılan bazı isimlerin kaybettikleri para miktarı;

Emre Belözoğlu: 86 milyon lira
Fatih Terim: 80 milyon lira
Fernando Muslera: 10 milyon lira

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