Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında flaş gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aramışlar

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen futbol yıldızlarının bir banka müdiresi tarafından dolandırıldığı davada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Son gelişmeyi Habertürk'ün yazarı Fatih Altaylı köşesine taşıdı.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Bir bankacı kadın tarafından dolar bazında yüksek faizli gelir vaadiyle kandırılan ve hocalarının peşine takılarak büyük kazanç elde edeceklerini zannederken, paralarını kaybeden futbolcuların bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koşmuşlar.

"Kurtarın paralarımızı" diyerek.

Cumhurbaşkanı'nın ne cevap verdiğini bilmiyoruz elbette.

Peki Cumhurbaşkanı bankaya "Bu çocukların parasını ödeyin" dese ödenebilir mi?

Hayır..

Çünkü bir grup sporcu, banka kayıtlarında olmayan ve tüm alışverişin banka dışında gizli yapıldığı bir iş çeviriyorlar.

Üstelik de hiçbir yerde olmayan astronomik bir faiz garantisi ile.

Banka yönetimi bu parayı geri ödeyemez.

Öderse yasaya göre "zimmet" suçu işlemiş olur.

Hele bir de yargı kararı olmadan.

Ödeyen yasa karşısında suçlu duruma düşer.

Sonu Hakan Atilla olur!"